Quedaron inauguradas las obras de preservación del Fuerte en la Villa

Tras 20 años de espera, el Fuerte San Rafael del Diamante en la Villa 25 de Mayo de San Rafael fueron preservadas sus ruinas y remodelado el paseo público.

Como lo prometió el Gobernador Alfredo Cornejo el año pasado, en el 207 Aniversario del nacimiento de la Patria quedó inaugurado el renovado monumento histórico nacional. Las obras demandaron una inversión de más de $5 millones.

Por segundo año consecutivo, el Gobernador Alfredo Cornejo celebró el Aniversario del nacimiento de la Patria en San Rafael. Esta vez, el mandatario llegó para inaugurar la puesta en valor el Fuerte 25 de Mayo, obra que se comprometió a terminar el año pasado, en el mismo lugar y en la misma fecha.

Acompañado por la vicegobernadora Laura Montero, el ministro Martín Kercher, el secretario de Cultura Diego Gareca y el intendente Emir Félix, recorrió en primer lugar el predio donde se encontraban expuestos los 28 móviles policiales que la Provincia entregó al departamento. Se trata de autos, camionetas, motos y equipamiento para la policía local.

Tras la recorrida, Cornejo ingresó al fuerte para dar inicio al acto de reinauguración. Con los acordes de la Banda Policial de fondo, descubrió una placa recordatoria y escuchó el arquitecto a cargo de la obra, que explicó en qué consistieron los trabajos.

Un alumno sanrafaelino lo entrevistó en representación de las escuelas de la Villa y le consultó sobre que le pareció la obra y qué opina sobre la fecha patria, entre otros temas.

El acto oficial

Ya en el predio de la delegación de la Villa 25 de Mayo y dando comienzo al acto oficial por el Día de la Revolución de Mayo, Cornejo saludó a estudiantes y docentes, autoridades, agrupaciones tradicionalistas y a las tropas.

“Pueblo de San Rafael y de la Villa 25 de Mayo, es un gusto estar por segundo año consecutivo en el acto central del aniversario de la Revolución de Mayo. Es una hermosa oportunidad para decir que estamos conformes de haber reactivado la obra pública en toda Mendoza, y en particular en el Sur y en San Rafael. Un ejemplo simbólico de ello es el trabajo de restauración del fuerte de la Villa”, expresó el Gobernador.

“Quizá para el pensamiento mezquino que anida todavía en nuestro país y en nuestra provincia, puede ser visto como plata mal invertida. Pero es un proyecto claro desde el punto de vista fiscal y sumamente rentable desde el punto de vista patrimonial, social, cultural y turístico de la provincia, de la Villa y del departamento de San Rafael”, aseveró.

Cornejo agregó: “Podría adelantar proyectos que tenemos en marcha, pero van a anunciarse cuando estén licitados o con firma de contrato y cuando detrás de esto esté la plata para pagarlos, no como ha pasado en los últimos tiempos. Acabamos de terminar la pavimentación de las calles principales, con competencia armónica entre el Municipio y la Provincia, con Vialidad Provincial, y me comprometo a terminar la ruta 191 antes de fin de año. Esta es una ruta principal para el flujo comercial, agrario y también turístico”.

Dijo el Gobernador: “Ya hemos hecho el equivalente de mas de 500 cuadras que eran competencia de Vialidad. Y la semana que viene vamos a publicar los avisos de licitación para la Balloffet”.

Sobre Portezuelo del Viento, informó: “Quiero decirle a toda la provincia que hemos logrado los mayores avances posibles en materia de construir Portezuelo del Viento, la obra que será el motor de desarrollo del Sur de Mendoza. Todo el tiempo hemos tenido reveses, durante muchos años, con los gobiernos nacionales anteriores. Se trata de un proyecto que tiene más de 45 años, del que hace muchísimo que se habla y que ya estamos más cerca de hacerlo. Finalmente, hemos logrado el apoyo, a partir de mi gestión, de Río Negro, de Neuquén y Buenos Aires para realizarlo”.

“Queremos más y más rápido ir consiguiendo cosas, pero había que salir de donde veníamos y lo estamos logrando. Me enorgullece lo hecho, pero reafirmo el compromiso de hacer más por el Sur. También quiero pedirles el reconocimiento del Sur, que siempre se ha sentido avasallado por el Norte. Jamás un gobernador ha venido tanto al Sur como lo he hecho yo y nadie ha invertido tanto en el Sur como lo he hecho. Celebro que este clima también permita que se avance en materia municipal y nacional. Como ejemplo, puedo citar la licitación de la plaza municipal, que es tan hermosa, con unos árboles hermosos”, finalizó Cornejo.

Las obras

La fecha de inicio de la obra de puesta en valor fue el 23 de abril de 2015. El proyecto de intervención del Fuerte de San Rafael propone la apertura espacial de la plaza –antigua plaza de armas del Fuerte– para vincularla con la Villa 25 de Mayo. Incluyó también tareas de ordenamiento y limpieza de la forestación, reubicación de objetos (cañones, imágenes, placas y monolitos) y trabajos de arqueología histórica.

Rodrigo Reza, inspector técnico de la obra, comentó: “En principio, se hizo un gran trabajo arqueológico para que nada perdiera su valor. Sobre las ruinas se trabajó mucho en el destape de los solados, los cuales están intactos. Se ha dejado solamente una porción, para que la gente los pueda ver por un sendero guiado”.

“Se hicieron ampliaciones de obras y varias placitas, que se conectaron con piedra triturada; un plaquetario institucional donde está el mástil de la Bandera de la plaza, donde estaba la gruta de la Virgen y el ingreso principal. La obra tiene también un informador turístico, con baño para discapacitados”, detalló Reza.

También indicó que hay 20 luminarias en el adicional de obra y 50 en la básica, de LED y bajo consumo, “para darle seguridad a la plaza”.

Su historia

El fuerte se encuentra emplazado en la rivera norte del río Diamante. Es uno de los pocos testimonios de construcción de este tipo de la zona. Cuenta con elementos originales y otros de intervenciones de distintas épocas. Según excavaciones arqueológicas, se pudo determinar que en ese lugar existieron asentamientos prehispánicos de más de 3.000 años de antigüedad.

El “Fortín”, nombre con el que se conocía al Fuerte antiguamente, fue el lugar de fundación del departamento de San Rafael.

“El 2 de abril de 1805, un grupo de habitantes de la Villa 25 de Mayo, encabezados por la cacica María Josefa Roco, viajaron a Buenos Aires y le solicitaron al virrey Sobremonte que construyese un fuerte en la zona de 25 de Mayo”, explicó Angélica Flora Simón, vicedirectora del Museo Histórico Cultural Narciso Sosa Morales, de la Villa.

Simón indicó que lo que motivó el pedido al virrey, en aquel entonces, fue la necesidad de contar con un mecanismo de defensa que permitiera detener el avance de vándalos. Así, fue fundado en 1805, como parte de la planificación de la llamada “conquista del desierto”. Sus ruinas constituyen uno de los pocos testimonios que restan de este tipo de construcciones. “Fue el último fuerte que se fundó bajo el gobierno español”, señaló la vicedirectora.

“En la Villa había una escuela, que un principio estuvo a cargo de Narciso Sosa Morales, que era un maestro que trabajaba en la zona”, expresó Simón. Fue Narciso Morales quien comenzó a darle fuerza a la idea de instalar un museo en el Fuerte y de convertir el lugar en patrimonio histórico para los sanrafaelinos. “El maestro comenzó con un grupo de alumnos a buscar reliquias, restos fósiles y todo rastro de los primeros pobladores y de los indios que habían quedado enterrados con el paso de los años. Narciso siempre trató de inculcarles a los niños el amor por el pasado y además de la conservación de este pueblo”, contó Simón.

Con el correr de los años, Narciso Morales se fue a vivir a Córdoba, pero uno de sus discípulos, Héctor Calderón, estaba decidió a cumplir con el sueño de su maestro. “Fue Calderón, 20 años atrás, quien fundó el museo, donó el edificio donde funciona, le puso el nombre Museo Histórico Cultural Narciso Sosa Morales, en honor a su mentor y creó la asociación que hoy se encarga de proteger este lugar”, detalló Simón.

El Fuerte, que visitan alrededor de 2.000 personas por año, llevaba dos décadas esperando la remodelación. “Es algo inesperado para nosotros. Han habido proyectos demasiado costosos para llevarlos a cabo, pero este es un proyecto muy lindo que va a estar al alcance de la gente”, subrayó Simón.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios