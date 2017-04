¿Quien se ha tomado todo el vino?

La Mona Jiménez se sube a la ola de los celebrities wines.El cantante cordobés lanzó un malbec mendocino con su apellido.

Carlos “la Mona” Jiménez tiene su propio vino. Un malbec boutique elaborado en Mendoza; una edición limitada de 13.000 botellas. Es la primera vez que el cordobés “más famoso” -cuya figura excede largamente los límites provinciales- tiene un producto fuera de la música. Sólo un libro sobre su vida rompió, antes, esa tradición.

El hacedor de “Quién se ha tomado todo el vino” -uno de los temas insignia del cuartetero- llevaba tiempo con la idea dándole vueltas. “Pero no lo podíamos concretar”, cuenta Daniel Delich, yerno de Jiménez e involucrado en el proyecto.

La decisión de su hermano, Alejandro Delich -dueño del parque temático Peko’s en la localidad de Punilla- hizo que la iniciativa tomara forma. Empezó trabajando con un viñedo y con el enólogo Sergio Montiel; a Jiménez le gustó lo que hicieron, pero la producción estaba vendida, así que tuvo que arrancar con su propio proyecto.

“Lo probó, le encantó y dijo: «Quiero esto para mí; lo quiero hacer para mi gente»”, relata Delich que dijo Jiménez. En Mendoza, en la finca Don Martino, compraron la uva que alcanzó para 10.000 litros de un Malbec cosecha 2016 con un “toque de roble y muy frutado”.

Montiel, winemaker y enólogo ganador en 2012 de la Gran Medalla de Oro con el Vino Ca’de Calle en el concurso internacional Malbec del Mundo, es el responsable del vino Jiménez.

Lo define como “fresco, frutado, con los taninos típicos de un malbec, pero con un pequeño paso por roble de dos meses para amansarlos”.

Montiel, quien fue enólogo de bodegas y proyectos boutique como Piatelli, Dolium, Elvira Calle, El Agua Miel y ahora es jefe del proyecto fincas Don Martino, Bodega y Viñedos Santa Rosa, Siete Fincas y Pannunzio, insiste en que se logró cumplir con el pedido inicial de Jiménez para este proyecto: “Un vino que llegara a sus seguidores, a los bailarines; en el que él se sienta representado”.

La botella -que se vende entre $ 180 y $ 200 en cadenas de supermercados y vinotecas- incluye una medalla de metal pulido con la leyenda “De corazón a corazón”.

La incorporación de esta medalla la decidió el propio músico. “Fue un capricho al que no quiso renunciar, aunque saliera unos $ 60 cada una”, apunta Delich. Agrega que los costos fueron subiendo porque el músico “no quiere ganar, sino darle lo mejor a su gente”. Por ejemplo, se usaron corchos de 164 euros el millar (llevan la firma de Jiménez) y capuchones importados de Chile.

“Quiere dejar un recuerdo; no se trata de precios. La marca está registrada y la idea es que continúe, pero no lo sabemos; es un vino artesanal, no de fabricación masiva”, dice Delich.

Marcelo Brusa, director de la consultora de marketing y comunicación Lexus, está convencido de que Jiménez es “el mismo el producto y muy exitoso, por eso no quiere incursionar en áreas fuera de lo musical a pesar de que las ofertas le llueven”.

