Quieren un Matadero y Frigorífico para caprinos en EL NIHUIL.

En un proyecto del Concejal UCR-FCM Gustavo Correa Gabbi y todo su bloque plantean la creación de un Fideicomiso para la instalación de un Matadero y un Frigorífico de Caprinos en el Distrito El Nihuil.

La medida apunta a dar respuestas desde el estado a los pequeños productores ganaderos no consiguen tener acceso a las instancias de faena y comercialización formales, que le daría cabida a los crianceros de El Sosneado y El Nihuil, dando también una respuesta laboral a la zona. Para ello harían falta 20 millones de pesos que estarían incorporados al presupuesto de 2018 para poder realizarlo.

Como creatividad es muy buena la idea, pero poco tenemos que ver los vecinos que tributamos, con la creación de esta nueva fuente de trabajo y comercialización, ya que no se verá reflejado en nuestro normal pago de las tasas, ya que no tendremos participación en el proyecto. Entendemos que el costo debería asumirlo el estado a modo de subsidio a esa zona bastante olvidada, pero no aplicarla al presupuesto, que en definitiva seremos los vecinos, con el hipotético incremento de las tasas quienes terminaremos pagandolo.

PROYECTO DE ORDENANZA PRESENTADO POR LOS CONCEJALES QUE INTEGRAN EL BLOQUE UNION CIVICA RADICAL – FRENTE CAMBIA MENDOZA-, GUSTAVO CORREA GABBI, GISELA CABALLERO, DANIEL HERRERA, MARTIN SERRANO, MAURO BIGNERT y GUSTAVO RUIZ.

REF. A LA CREACION DE UN FIDEICOMISO PARA LA INSTALACIÓN DE UN MATADERO Y UN FRIGORÍFICO DE CAPRINOS EN EL NIHUIL

FUNDAMENTOS:

En algunos lugares de nuestro territorio los pequeños productores ganaderos no consiguen tener acceso a las instancias de faena y comercialización formales. Esta debilidad de las cadenas de valor del ganado menor (porcinos, caprinos y otros) hacen cada vez más precaria la situación de las familias dedicadas a la cría de animales. El Nihuil y El Sosneado son dos distritos de nuestro Departamento en los cuales se desarrolla la cría del ganado caprino, y en la actualidad es una de las principales actividades sumadas al turismo, luego del cierre de las empresas siderúrgicas.

Las cualidades de nuestros “chivitos”, de bajo contenido en grasas y alta calidad nutricional, y la potencialidad de su posicionamiento como producto regional, natural y libre de contaminantes, otorgan a esta carne ventajas competitivas frente a las exigencias del consumidor moderno. Además, se puede obtener de la cabra todo un “portafolio de productos” que, en algunos casos, aún falta desarrollar.

Hay que destacar que una de las primeras cargas llevadas a Medio Oriente se realizó con 21 toneladas de producción de San Rafael y Malargüe, faenadas en un frigorífico de Santa Isabel, La Pampa para ser trasladadas al puerto de Oman.

No es admisible que enormes cantidades de animales en pie, salgan del corazón de nuestros Distritos para ser llevados a otras provincias, donde son faenados y comercializados, en incluso, forman parte de la propuesta gastronómica de ciertas ciudades turísticas donde se lo ofrece como propio de aquellos lugares.

Es allí en donde debemos aunar esfuerzos para dar valor agregado a esas cabezas y comercializar, tanto al mercado interno como externo, directamente desde nuestro Departamento.

En ese sentido, entendemos que el Distrito El Nihuil posee una ubicación estratégica para la instalación de un matadero y frigorífico acarreando múltiples beneficios para los pobladores de la zona.

Por todo lo expuesto, es que venimos a solicitar sanción favorable al siguiente proyecto de

ORDENANZA Nº

ART. 1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a convocar a productores de ganado caprino residentes en los Distritos de El Sosneado y El Nihuil, para la conformación de un FIDEICOMISO, que tenga por objeto la elaboración de un proyecto y la búsqueda de financiamiento ante las entidades crediticias nacionales, provinciales e internacionales, para la instalación de un Matadero y un Frigorífico de caprinos, a realizarse en EL NIHUIL.

ART. 2º: EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL deberá contemplar una partida de VEINTE MILLONES DE PESOS al momento de la elaboración del Presupuesto 2018, a los fines dispuestos en la presente Ordenanza.

ART. 3º DE FORMA

