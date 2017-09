Recibir préstamos sin recibo de sueldo

Los préstamos tienen como principal ventaja el que un usuario pueda disponer de una determinada cantidad de dinero a corto plazo, en situaciones en las que le haga realmente falta para afrontar imprevistos que evidentemente no había tenido en cuenta o para afrontar oportunidades que surgen de la noche a la mañana y no tuviera una previsión de dinero destinado a ellas.

La rapidez en cuanto a la obtención del dinero, es una de las claves, sin embargo esto no es así en todas las compañías, ya que muchas veces el papeleo o los trámites burocráticos, retrasan la obtención del préstamo, lo que termina por hacerlo menos útil para el usuario. Uno de estos trámites que muchas empresas piden a los usuarios, es presentar un recibo de sueldo. Ante la preocupación de que más adelante el préstamo no se pueda devolver, se solicita este tipo de documento para presentarlo como garantía de devolución. Muchas veces, debido a diferentes circunstancias, el sujeto en cuestión no se encuentra trabajando y no puede presentar este recibo, por lo que en la mayoría de los casos se queda sin el préstamo, debido a que este es rechazado.

Afortunadamente para estos casos, es posible recibir préstamos personales sin recibo de sueldo por parte de algunas compañías. En este sentido nos encontramos con Credy, que tan sólo con presentar un DNI podremos disponer de un préstamo de hasta 5.000$ sin necesidad de presentar el recibo de sueldo. Desde Credy entienden que existen más formas de poder garantizar una devolución del préstamo, como por ejemplo puede ser el estar cobrando una subvención por desempleo o por ejemplo una prestación por jubilación. En este sentido, no es que se encuentren otorgando préstamos a lo loco, sino que entienden que existen más vías para poder hacer frente a estos préstamos, más allá que las prestaciones del recibo de sueldo.

De esta manera, podremos tener acceso a este tipo de préstamos, sin tener en cuenta nuestra situación laboral, lo que nos puede servir para salir de un apuro económico y contar con una ayuda que puede que nos sirva de nuevo para poder encontrar trabajo y de esta manera mejorar nuestra situación económica.

Otra de las características que define a Credy, aparte de como hemos visto de poder disfrutar con facilidad del préstamo, con menos papeleo del necesario, es la de poder disfrutar de nuestro dinero de una manera bastante rápida. En algunos casos, bastará con esperar unos 15 minutos hasta la obtención del dinero desde la solicitud. Esta celeridad y amplias posibilidades para ofrecer el préstamo, hacen de Credy una de las compañías más importantes y que tendríamos que tener en cuenta a la hora de necesitar dinero de una manera rápida y sin que nos reporte problemas o nos ponga muchos requisitos. Contar con nuestro DNI, una cuenta bancaria en donde recibir nuestro dinero y unos ingresos periódicos, sean de donde sean, bastarán para disponer de nuestro dinero, con la mayor brevedad posible y todo, sin explicaciones.

