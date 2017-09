Referentes internacionales seleccionarán los mejores vinos del país

Hasta el 8 de setiembre, en Mendoza, se llevará a cabo la 11ª edición de Argentina Wine Awards, el concurso de degustación de vinos organizado por Wines of Argentina y la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR).

Bajo el concepto Breaking New Ground, esta edición busca reflejar las transformaciones y la constante innovación que experimenta la industria vitivinícola argentina. En consonancia con esta temática, este año, el certamen se propone romper por completo las reglas del juego, introduciendo importantes cambios en su formato. Nuevos criterios de degustación, recategorización de los segmentos de precios, variaciones en la composición del jurado, digitalización de las notas de cata son algunas de las novedades.

Por primera vez en la historia del certamen, el Seminario y el Cóctel de Premiación tendrán lugar de manera unificada en una misma jornada para reconocer y celebrar lo mejor de la vitivinicultura argentina. Ambos eventos se desarrollarán el viernes 8 en Bodega Salentein (Tunuyán, Mendoza). Las entradas pueden adquirirse por internet a través de Eventbrite o por correo electrónico a awa@winesofargentina.com.

Seminario

El seminario “Changing the Game: from varietals to regions” abordará los nuevos desafíos que debe enfrentar la industria vitivinícola argentina, profundizando en la combinación de la doble característica: variedad + región.

Tendrá lugar a partir de las 8.30, con una degustación de etiquetas importadas seleccionadas por los jueces internacionales en función de la relación entre el origen de los vinos y el éxito obtenido en Estados Unidos, Reino Unido y China. A las 10, en diversos paneles de disertación, los jueces expondrán sobre las principales características de los mercados que representan, a la vez que presentarán los vinos degustados al inicio de la jornada.

Premiación

A partir de las 14, tendrá lugar el Cóctel de Premiación, en el que se darán a conocer los vinos ganadores. Durante la ceremonia también se otorgará un reconocimiento especial a la “Personalidad del Año 2017”.

El panel internacional estará compuesto por especialistas provenientes de Reino Unido, Estados Unidos y China, a los que se sumará la prestigiosa sommelier argentina Paz Levinson. Es la segunda vez que una personalidad de nuestro país forma parte del jurado internacional del AWA, el cual estará acompañado además por prestigiosos referentes locales.

Como se ha hecho en ediciones anteriores, Wines of Argentina incluirá todos los vinos ganadores con +95 puntos en sus actividades de promoción en el exterior para demostrar la alta calidad de los vinos argentinos.

“En los últimos veinte años, la Argentina se ha convertido en referente de la vitivinicultura mundial. Una nueva generación de ingenieros agrónomos, enólogos y productores se ha colocado a la vanguardia de la industria a través de la exploración y el estudio sistemático del carácter diverso de nuestros terroirs. Hoy Argentina marca el rumbo para la creación de grandes vinos y el AWA acompaña esta evolución”, expresó Alberto Arizu, presidente de Wines of Argentina.

