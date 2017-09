Renunció el “Poroto” Ferrero en Malargüe

Gabriel “Poroto” Ferrero, presidente del Movimiento Popular Malargüino,a medio día de este viernes renunció. Hasta ahora Ferrero ocupaba el cargo de Coordinador de Servicios Públicos, Espacios Verdes y Control Patrimonial. “La renuncia es indeclinable”, según Ferrero, a partir del 1 de octubre del corriente año, pero sostuvo que si el Intendente lo considera pertinente será inmediata.

La decisión, de Ferrero corresponde a su “discrepancia en el funcionamiento de distintas áreas municipales,” como así también “el daño público que las mismas producen a su gestión y al trabajo.”

Ferrero aclaró que no pretende decirle al Intendente cómo debe gobernar, pero recordó que juntos formaron un frente en el que tienen responsabilidades solidarias, por lo que no aceptará ciertas situaciones que no se condicen con la propuesta de cambio a la que apuntaron.

También reclamó que es “fácilmente perceptible” la animosidad negativa de distintos referentes del frente Cambiemos hacia su persona, lo que hace “inconsistente la convivencia política.”

El funcionario municipal sostuvo: “Disimular estos sucesos y continuar en estos términos, sería traicionar mis principios y objetivos de cambio que propusimos a la sociedad en el año 2013.”

En su justificación por la renuncia, Ferrero le dedicó algunas palabras al intendente Jorge Vergara: “Es imposible no reconocer en Jorge Vergara al hombre que hizo la gran bisagra en la historia de Malargüe y puedo jurarle que en lo que de mí dependió intenté todo para no defraudarlo.”

Pero además, criticó a algunos funcionarios del entorno de Vergara: “Mucho lamento que su bonhomía y hombría de bien se haya transformado en el refugio cómodo de algunos funcionarios que abusando del afecto que usted profesa no esté en reciprocidad con la responsabilidad de estos tiempos.”

Gabriel Ferrero aclaró: “Mi alejamiento no es la actitud del cobarde, sino el resultado de la impotencia al ver mis manos y pies atados e impedidos de avanzar con todas mis posibilidades.”

Fuente Malargüe a Diario

Fuentes confiables señalan que el “Poroto” Ferrero, dará una conferencia de prensa, el próximo Lunes, para contar todos los detalles de su renuncia. ¿A quien pueden interesarle? ,también indican las fuentes que la fecha del 1 de octubre, es para negociar la continuidad de su hija al frente de la Dirección de Turismo malargüina. La realidad es que Vergara Martínez es el Intendente y en definitiva es quien conduce, y cuenta con el apoyo de la población que con su voto le dio el aval para que sea el intendente.

