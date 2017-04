Ricardo Lagos: “He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar la Presidencia”

El ex Mandatario obtuvo sólo 36 votos a favor contra los 67 sufragios en apoyo al independiente Alejandro Guillier.

Ricardo Lagos confirmó esta mañana que no continuará en la carrera presidencial tras la derrota que sufrió este domingo, luego que el comité central del Partido Socialista (PS) decidiera apoyar al independiente Alejandro Guillier.

El ex mandatario leyó un comunicado desde la Fundación Democracia y Desarrollo, en Providencia, donde confirmó la noticia que su ahora ex jefe de Campaña, Máximo Pacheco, no descartó tras el resultado que favoreció al senador Guillier con 67 votos y 36 en contra.

“He decidido renunciar a la aspiración de alcanzar nuevamente la Presidencia de la República”, indicó Lagos esta mañana.

“El afecto y el compromiso que he sentido en mi caminar por Chile no se ha reflejado en un apoyo ciudadano suficientemente amplio como para llevar adelante estas propuestas”.

“Lo hago con la serenidad de haber actuado siguiendo el mandato de mi conciencia y no persiguiendo intereses personales. Lo hago con la satisfacción de haber contribuido a una propuesta programática que representa una renovación del ideario de los progresistas chilenos. Lo hago con el orgullo de haber reunido a un grupo de excepción, capaz de ofrecer un camino y un buen gobierno para Chile”.

“Los chilenos me conocen: no soy un caudillo. Sé escuchar la voz del pueblo y someterme a su veredicto. Estoy en política para servir al país, no para acumular honores; para robustecer las instituciones democráticas, no para burlarlas; para formular propuestas constructivas, no para hacer gestos populistas ni llamados demagógicos.

