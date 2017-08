Sanz: “un triunfo de Cristina no cambia nada a nivel nacional”

Ernesto Sanz afirmó hoy que “en nada” se modificaría “a nivel nacional” el resultado de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del pasado 13 de agosto si del escrutinio definitivo surgiera un eventual triunfo de Cristina Kirchner en la provincia de Buenos Aires, al opinar que “la Argentina votó la ratificación de un rumbo”. Cristina ganaría por 20 mil votos.

“No modificaría en nada -el triunfo de la ex presidenta dijo el ex legislador a Radio La Red-, porque la elección fue nacional y yo siempre, si ustedes escuchan las declaraciones mías de la semana antes del comicio, traté de salir a plantear que estábamos frente a una elección nacional, que era una locura centralizar todo, ni siquiera en toda la Provincia de Buenos Aires, porque los resultados dentro de la provincia también son desiguales”.

“A nivel nacional el resultado no sólo no se modifica sino que se consolida en favor de Cambiemos”, sintetizó. Sanz, quien consideró que de esta forma “la Argentina votó la ratificación de un rumbo”.

Además, consideró que “todavía falta mucho”, cuando fue consultado por un eventual segundo mandato del presidente Mauricio Macri.

“Falta mucho para eso, y los próximos dos años son una prueba de fuego para la gestión porque consolidan un rumbo y muchas cosas”, dijo; entre las que citó el desterrar el “mito de que una fuerza que no es peronista no puede finalizar su mandato”.

El ex titular del radicalismo y fundador de la alianza Cambiemos también fue interrogado sobre la proyección política de la ex mandataria y si bien aseguró que no cree que ” en la Argentina pueda darse por muerto a nadie”, analizó que “el kirchnerismo no tiene posibilidad de construir una mayoría”.

“No creo que en la Argentina pueda darse por muerto a nadie, pero creo que el kirchnerismo no tiene posibilidad de construir una mayoría. La llegada al poder se trata de construir mayoría y el kirchnerismo está muy alejado de eso, lo que no significa que no pueda tener relevancia, pero como una minoría a nivel nacional”, finalizó.

Télam