Se casó a distancia y terminó siendo estafado

Lamentables son las novedades sobre el cipoleño Abel Montecino, que en julio se caso a la distancia con la colombiana Margarita Ceballos Isaza. El hombre realizó un descargo en las redes sociales y denunció haber sido estafado por la mujer y abandonado en Bogotá. “Entre nos no hay química”, le habría dicho la mujer.

Escuchá el relato de Abel tras haber sido estafado y abandonado en Colombia

Escuchá la segunda parte del relato del hombre estafado: “Me dejó como a Tarzán…”

El hombre reclamó que la mujer, con la que contrajo matrimonio desde Cipolletti, y ella dio el sí desde Colombia, lo estafó y le robó dinero e inclusive oro, para luego dejarlo abandonado en Colombia. “Del ridículo no se vuelve”, confesó con pesar el argentino. Es importante resaltar que durante la ceremonia la mujer no dio la cara, ya que se esperaba una comunicación por video llamada.

Te puede interesar // Abel se casará en Cipolletti y su novia dará el sí en Colombia

“Vacié para vos mis tarjetas de crédito”, relató en una publicación de Facebook, y agregó “gasté mis ahorros y lo que casi a diario me enviaban de mi oficina aquí en Cipo”, se lamentó. “Y los últimos U$S 500 que me quedaban para comprarle una notebook a Carolita (su hija mayor), me lo robaste esa madrugada del 30 de Agosto junto a la pepa de oro de la alianza de Miriam (su difunta esposa)”.