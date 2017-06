Se complica la situación de Ramos y Tosetto

Este jueves le suspendieron el debate de otro juicio, ya que el Tribunal decidió, no hacer lugar al pedido de suspensión de juicio a prueba formulado respecto del imputado Roberto Octavio Tosetto en la causa NºP2-56.139/11 que era por amenazas. Habría falsificación de dos escrituras públicas.

La modalidad para no pagar a los acreedores, con los cheques que cubría “Chilin” Ramos, habrían comprado muchos bienes e inmuebles, y a los tres meses los habría donado todo a los hijos, para que no se los embargaran.Posteriormente se habrían falsificado dos escrituras, ya que mientras Ramos pagaba los cheques, estaba todo bien, hasta que empezaron a venir de vuelta por falta de fondos y habría sido ahí cuando falsificaron las escrituras, para que no le embarguen. Se sabe que hay 4 causas más por falsificación de escrituras acumuladas a la que está imputado.

Fue así que el Tribunal decidió, NO HACER LUGAR a los recursos de apelación articulado a fs. 832 y 835, por los defensores de los imputados Tossetto y Ramos, y en su consecuencia CONFIRMAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO de fs. 807/818., en cuanto ordena el Procesamiento de EDUARDO MANUEL RAMOS BLANQUEZ como autor del delito de quiebra fraudulenta a los términos del art. 176 inc. 2° y 3° del Cód. Penal y de ROBERTO OCTAVIO TOSSETTO DE LA TORRE como cómplice necesario del delito de quiebra fraudulenta a los términos del art. 176 inc. 2° y 3° en función del art. 45 del Cód. Penal.

San Rafael, 29 de mayo de 2017.

AUTOS Y VISTOS:

Estos autos Nº 264/16 TPM – P2- 127403/16 caratulados “RECURSO DE APELACIÓN EN AUTOS P2-50954/11 FC RAMOS EDUARDO P/QUIEBRA FRAUDULENTA Y FS VERA E Y TOSETTO R. P/ APELA PROCESAMIENTO”, venidos a este Tribunal en lo Penal de Menores, para resolver en forma Colegiada recurso de apelación de fs. 832 Y 834, por los defensores técnicos de los imputados Roberto Tosetto y Eduardo Ramos respectivamente, y;

CONSIDERANDO:

I. Que a fs. 832, se hace presente el Dr. Ricardo Tosetto como defensor del imputado Roberto Octavio Tosetto, e interpone recurso de apelación contra el auto de fs. 807/818, a través de la cual se dispone el procesamiento de su pupilo en calidad de partícipe necesario del delito de quiebra fraudulenta. Asimismo a fs. 834, se presenta el Dr. Waldo Torres en representación de Eduardo Ramos, interponiendo recurso de apelación también contra el auto señalado que dispone el procesamiento de su defendido como autor del mismo delito.

II.1. A fs. 858/870 informa el recurso el Dr. Ricardo Tosetto, quien se agravia contra el auto de fs. 807/818. Al respecto, expresa lo siguiente:

a) cuestiona el procesamiento de Roberto Tosetto, ya que no hay ardid porque no se ha disfrazado la realidad patrimonial de Ramos, como tampoco se han realizado las acciones típicas del delito en cuestión. Agrega que la masa de acreedores no son personas inexpertas comercialmente, por lo que es difícil que resulten engañadas;

b) que la declaración de quiebra es un elemento normativo del tipo que impide imputar los actos anteriores a su declaración, y además al tener que ser abarcado por el dolo del autor, se erige como otro fundamento para imputar solo los actos posteriores y no los anteriores;

c) Que no se ha disimulado el activo de Ramos, ni tampoco ha desviado fondos ni ocultado bienes que pudieran corresponder a la masa de acreedores, ya que los fondos corresponden al funcionamiento del “El Frutal SRL”, que es una empresa que hasta el momento no ha sido alcanzada por la extensión de la quiebra;

d) Que la AFIP y Banco Nación fueron anoticiados por su pupilo que los fondos girados en la cuenta corriente pertenecen a “El Frutal S.R.L.”, lo que fue aceptado por dichos organismos;

e) Que los cheques girados en su cuenta han sido cancelados casi en su totalidad y además fueron volcados a la construcción, mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del secadero de Ramos, con lo cual se aumentó el capital social con la construcción y mantenimiento de maquinarias que se encuentran dentro de las instalaciones del secadero;

f) Que su pupilo no ha tenido el dolo de perjudicar a la masa de acreedores ya que solo afectó su cuenta corriente bancaria para el funcionamiento de “El Frutal” y además Ramos nunca firmó sus cheques, sino que solo los endoso porque eran a su orden;

g) Que no es cierto la afirmación del a quo respecto a que Ramos desarrollaba paralelamente una economía, ya que este es un comerciante que desarrolla su actividad comercial con varias empresas, que hasta este momento no están alcanzadas por el proceso de quiebra;

h) Que la afectación de la cuenta corriente de Tosetto al funcionamiento de “El Frutal S.R.L.” no está prohibida y se informó a la AFIP;

i) Que de todo los cheques librados son cinco los que no fueron pagados;

j) Que con la declaración presentada ante la AFIP y el BNRA dando cuenta que el único que manejaba la chequera era Ramos, lo desliga de cualquier responsabilidad, además no es socio de Ramos en ninguna de las empresas;

k) Que no es cierto que Ramos haya recurrido a su pupilo y a la coimputada Vera, por encontrarse inhibido, ya que la etapa concursal ya estaba superada, y además la inhibición de Ramos no operaba para el resto de sus empresas;

l) Que la quiebra deviene por el no pago de créditos posteriores al proceso concursal que ya estaban cancelados, por eso no es fraudulenta.

II.2. A fs. 873/897 presenta informe el Dr. Waldo Torres, en su calidad de defensor de Eduardo Ramos. Afirma que:

a) Que el supuesto flujo de negocios y de instrumentos de pagos que el instructor señala, no han merecido reproche penal en ninguna otra causa del fuero penal, ya sea en la Jurisdicción de los Tribunales de la Provincia o de la Justicia Federal;

b) Que el querellante Ramón Sanchez e Hijos S.R.L. inició prácticamente en la misma fecha la denuncia penal que dio origen a los presentes obrados y ante el Juez Concursal un pedido de informes al síndico que tramitó por pieza separada, cuyas constancias han sido maliciosamente silenciadas en las presentes actuaciones;

c) Que la actividad y conducta denunciadas, cumplidas durante la etapa concursal, jamás pudieron acarrear perjuicios para los acreedores, porque la totalidad de los acreedores verificados y admitidos en el concurso preventivo, habían sido satisfechos en sus créditos y había sido homologado el acuerdo al que llegó el deudor con cado uno de los acreedores;

d) Que hay orfandad probatoria de los hechos denunciados, ya que la denuncia de quiebra es del 10 de mayo de 2010 y para la fecha de las conductas reprochadas Ramos tenía un acuerdo con sus acreedores y tenía la administración de sus bienes, como tampoco está acreditado que Ramos haya perjudicado patrimonialmente a la masa de acreedores ya que no ha dispuesto de ningún bien mueble e inmueble cuya disposición le estuviese vedada;

e) Que el denunciante hizo efectiva sus acreencias, intentando cobrarlas por dos vía, una mediante la ejecución cambiaria de los cheques y otra a través de la verificación de créditos que tiene su origen en el pagaré que rescataba los cheques, sin señalar ni indicar que corresponden a la misma operatoria;

f) Que el informe del síndico emitido en el proceso concursal a requerimiento del querellante, no consideró viable la extensión de la quiebra a los coimputados Tosetto y Vera;

g) Que del informe del síndico surge que en las causas tramitadas ante el Juzgado Federal Ramos fue sobreseído;

h) Que mediante aportes del fallido en el proceso concursal, podría recomponerse el aservo patrimonial, recuperándose inmuebles escriturados como garantía a otros acreedores (Oscar Francisco Russo), por lo que mal puede ser considerado Ramos como autor del delito de quiebra fraudulenta, ya que lejos de esconder, desviar, ocultar bienes y operaciones, ha brindado información fundamental que ha permitido el inicio de importante procesos;

i) Finalmente entiende que las conductas reprochadas que datan del año 2007 y 2008 se encuentran prescriptas ya que el plazo comienza a regir desde la fecha de la declaración de quiebra del juez concursal que data del día 10 de mayo de 2010.

V. Solución del caso:

A fin de lograr una mayor claridad expositiva, estimamos necesario analizar los agravios de las partes en forma conjunta por coincidir en los motivos de queja.

Al respecto la primera cuestión a dirimir se relaciona con la tipicidad de la conducta reprochada y con los elementos de prueba de que se valió el a quo para concluir que existe el grado de conocimiento necesario para tener por acreditada la existencia del hecho, la autoría de Ramos en el delito de quiebra fraudulenta y la intervención de Tossetto como partícipe necesario.

Ello, puesto que los defensores han cuestionado la tipicidad de los actos anteriores a la declaración de quiebra, como también la existencia de un ardid y el perjuicio a los acreedores, ya que sostienen que los actos anteriores son impunes, no se han realizado las acciones típicas ya que Ramos y Tossetto pusieron en conocimiento de las autoridades de la AFIP y Banco Nación el origen de los fondos que se giraban en las cuentas corrientes bancarias y la inexistencia del perjuicio dado que los acreedores del concurso vieron satisfechos sus créditos.

Sentadas estas consideraciones, diremos que la queja se relaciona con la sistematización de los elementos del tipo objetivo y con la valoración de la prueba en el proceso penal, que se rige por el sistema de libres convicciones, lo que implica la ausencia de reglas abstractas y generales de valoración probatoria. Ello no exime de la exigencia de fundamentación o motivación de la decisión, es decir, la expresión de los motivos por los cuales se decide tal o cual forma, y con ello, la mención de los elementos probatorios tenidos en cuenta para arribar a una decisión, y su valoración crítica, exigiendo esto último atenerse a las reglas de la lógica y la experiencia, lo que se denomina el método de la sana crítica racional.

Así el primer aspecto que debemos dilucidar radica en si la declaración de quiebra constituye un elemento del tipo, o si ello constituye una condición objetiva de punibilidad o de procedibilidad. Como segunda cuestión en nuestra tarea de revisión debemos verificar si el grado de conocimiento exigido por la ley ritual para el dictado del AUTO DE PROCESAMIENTO Y PRISIÓN PREVENTIVA –elementos de convicción suficientes acerca de la existencia del hecho y de la participación punible de los imputados en el suceso endilgado- tenía vigencia al dictado del auto de procesamiento, o si, por el contrario, tal como lo alegan los defensores técnicos, los elementos de juicio demuestran que no concurren los motivos exigidos por los arts. 307 y art. 312 del C.P.P. ley 1908, y en consecuencia debe revocarse el procesamiento, en virtud de no poderse sostener el juicio de probabilidad al que se había arribado sobre la existencia material del hecho verificados de manera provisoria cuya autoría y participación se les endilga a los recurrentes Ramos y Tossetto respectivamente.

Es decir si dentro de un cuadro convictivo conformado por elementos de juicio positivos y negativos, los primeros priman cualitativamente sobre los segundos.

V.1 La Punibilidad de los actos anteriores

En este marco de análisis, entendemos que los actos anteriores a la declaración de quiebra son alcanzados por el tipo y que los elementos colectados, adquieren aptitud para confirmar la materialidad del hecho y la intervención atribuida por el a quo a Ramos y Tossetto.

Así la norma vigente establece en el art. 176 del Cód. Penal que: “será reprimido como quebrado fraudulento, con prisión de dos a seis años e inhabilitación de tres a diez años, el comerciante declarado en quiebra que en fraude de sus acreedores, hubiere incurrido en algunos de los hechos siguientes:

1. Simular o suponer deudas, enajenaciones, gastos o pérdidas;

2. No justificar la salida o existencia de bienes que debiera tener, sustraer u ocultar alguna cosa que correspondiere a la masa;

3. Conceder ventajas indebidas a cualquier acreedor.”

Entendemos que la función sistemática de la declaración de quiebra en el tipo penal que resulta fundamental para abordar el agravio de los recurrente referido a la atipicidad de los actos anteriores a la declaración de quiebra, es la de un elemento normativo del tipo objetivo referido al hecho y no al sujeto activo, que sólo exige la calidad de comerciante.

Entonces desde esta tesitura a la que adherimos, sí son relevantes como penalmente prohibidos tanto los actos de fraude anteriores como los posteriores a la declaración de quiebra. En este sentido, sostiene Rafecas que se trata de un elemento del tipo referido al hecho y no al autor. Afirma que sería irrazonable desde el punto de vista político-criminal que sólo quiera castigarse los actos de fraude posteriores a la declaración judicial de la quiebra, y que desde el punto de vista metodológico ésta es la interpretación sistemática que se impone, en tanto los tres incisos del art. 176 abarcan actos posteriores como anteriores, mientras que en el art. 179, part 1° puede inferirse que el legislador así lo concibió de forma clara para el no comerciante y, finalmente, en la quiebra impropia del art. 178 es evidente que tal declaración es un atributo que debe presentar la persona jurídica y, por ello, ajena al autor pasible de imputación penal (el representante o adminsitrador). (El delito de quiebra de sociedades, p. 102 y siguientes). Esta postura es compartida actualmente por la mayoría de la doctrina, y por la jurisprudencia que se conoce, como la adoptada por el Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires en los autos “Gossio, Angel Ricardo s/ quiebra fraudulenta”

Si bien, coincidimos con los defensores en cuanto a que dentro del ámbito normativo el derecho comercial que regula los concursos y quiebras ha evolucionado en forma permanente, preocupado por adaptar tales institutos a la realidad social y económica del país, no menos cierto es que pese a las críticas los delitos de quiebra siguen vigente con la misma estructura, y más allá de sus falencias de técnica legislativa, la norma que del tipo legal se deduce permite comprender claramente que la prohibición no sólo alcanza a los hechos posteriores sino también a los anteriores a la declaración formal de la quiebra, por lo que el principio de legalidad y reserva (art. 18 y 19 de la C.N.) no encuentra afectación, lo cual implica que deben perseguir penalmente, aun cuando permanezcan inalterables desde su creación.

Ahora bien sentada nuestra posición respecto a la punición de los actos anteriores a la declaración de quiebra, el a quo al establecer las acciones o comportamientos de Ramos, como así los de Tossetto en calidad de partícipe, tuvo en cuenta que dichas conductas ocurrieron durante el estado de cesación de pago en que se encontraba Ramos, a quien se le había decretado un concurso preventivo que estaba vigente. Este estado de Ramos fue determinante para la juez concursal, a la hora de decretar la quiebra ya que advirtió que la cesación de pago era permanente y duradera, y frente a los incumplimientos por parte de Ramos, que acreditó con las numerosas causas judiciales iniciadas en su contra, y seis pedidos de quiebra, entre ellos el de Ramón Sanchez, en fecha 10 de mayo de 2010 decretó la quiebra del imputado Ramos (fs. 140/145).

En esta línea, el a quo selecciona como conductas punibles los comportamientos de Ramos entre los años 2007-2010, en el que manejándose fraudulentamente con cuentas corrientes bancarias de terceros –Tossetto y Vera- sustrajo y ocultó bienes provenientes de su actividad comercial, con lo que causó un perjuicio patrimonial a sus acreedores, ya que éstos no pudieron satisfacer sus acreencias. Esta hipótesis no encuentra en el análisis integral de la causa – y menos aún en los agravios expuestos por los defensores – una refutación razonable que permita quebrantar la firmeza de lo sostenido y probado en la investigación del juez de grado.

Los defensores alegan la atipicidad de la conducta de Ramos ya que aún en concurso preventivo mantenía la administración de sus bienes, razón por la cual podía seguir desarrollando su giro comercial, cuya actividad principal consistía en la elaboración de frutas desecadas y como actividad secundaria la agrícola destinada al cultivo de frutales (informe general de sindicatura de fs. 340/348).

En este sentido si bien es verdad que la propia ley extrapenal (art. 15 ley 24.522 de Concursos y Quiebras) dispone que el deudor mantiene la administración de su patrimonio, no menos cierto es que ello debe ser vigilado por el síndico. A su vez el art. 17 del mismo cuerpo normativo limita la administración, ya que le está prohibido realizar actos a título gratuito o que importen alterar la situación de los acreedores por título anterior a la presentación, casos en que puede dar lugar a la separación del concursado de la administración, de manera que la actuación de Ramos por interpósita persona como era Tossetto y Vera, permitió que dichos bienes –dinero- quedasen al margen del síndico, del juez del concurso y por ende también de los acreedores, al estar imposibilitados de conocer su existencia. Es decir que no queda duda que el giro comercial que Ramos realizó durante el período de cesación de pago girando los fondos sobre la cuentas corrientes bancarias de Tossetto y Vera, afectó la situación de los acreedores, nucleados luego en la masa concursal del proceso de quiebra, ya que la sustracción y ocultación del dinero de la actividad comercial de Ramos integraba el aservo patrimonial, y al disponerlo por interpósita personas perjudicó patrimonialmente a los acreedores, ya que disminuyó el patrimonio ejecutable, garantía de los acreedores.

En conclusión los comportamientos seleccionados por el a quo como típicos, crearon un riesgo jurídicamente desaprobado, que se concretó en el resultado lesivo ya que al realizar el giro de sus negocios por interpósita persona –Tossetto y Vera- redujo objetivamente su patrimonio, causando un perjuicio a los acreedores que no pudieron cobrarse sus créditos, ya que como hemos señalado el activo no resultó suficiente para cubrir todos los créditos verificados, por lo que estos comportamientos anteriores a la declaración de quiebra, en principio han sido causa de la frustración del cobro por parte de la masa de acreedores.

V.2 El perjuicio a los acreedores

Siguiendo con el orden de análisis, los defensores plantean como agravio que no ha existido perjuicio para los acreedores, en primer lugar porque los acreedores del concurso preventivo ya habían obtenido un acuerdo y en segundo lugar porque los fondos se volcaron en mejoras de los inmuebles de las empresas de Ramos. Dicho agravio no puede prosperar, por las siguientes razones. El yerro de los defensores es que identifica al sujeto pasivo de las acciones de Ramos con los acreedores del concurso preventivo, sin embargo como se podrá advertir los acreedores víctimas de las maniobras fraudulentas de Ramos, obviamente no son estos que ya habían obtenido una propuesta de Ramos y tal como sostiene el síndico Alonso en su testimonio (fs.789/792.) incluso ya se había cumplido casi en su totalidad, sino que los perjudicados son los acreedores pos concursales cuyos créditos han sido verificados y admitido en el proceso de quiebra posterior al concurso, entre los que se encuentran los querellantes Sanchez, Andrés y Ochoa. Es decir que el sujeto pasivo de éste delito son los acreedores que integran la masa de acreedores del proceso de quiebra, que como titulares de los créditos cuyos cobro garantiza el patrimonio de Ramos, han ejercido sus derechos en el proceso concursal.

En relación al segundo de los motivos por los cuales los defensores sostienen que no hubo perjuicio a los acreedores, el síndico Alfredo Alonso afirma, que: “…quiebras con beneficios no hay, si hay quiebras es porque evidentemente el pasivo supera al activo…”, con lo que se acredita, si bien provisoriamente, que la sustracción y ocultamiento de los fondos proveniente de la actividad comercial de Eduardo Ramos, a través de la persona de Tossetto y Vera, y anteriores a la declaración de quiebra, perjudicaron a los acreedores cuyos créditos verificados fueron admitidos, ya que el activo no alcanzó para satisfacer los mismo.

Ello se corrobora con el Anexo al Informe General de Sindicatura, del que se desprende la composición del activo de Ramos, que asciende a la suma de PESOS CATORCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($14.736.825,00), en tanto que la composición del pasivo es de PESOS TREINTA Y OCHO MILLONES SEISCIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($38.604.822, 57) –fs. 349/352- lo que muestra el perjuicio de los acreedores dado que el activo no resultó suficiente para satisfacer todos los créditos resultantes, por lo que la maniobra de Ramos de distraer $22.839.864, proveniente de su actividad comercial realizada por interpósita persona, es típica ya que con ella se perjudicaron patrimonialmente los acreedores.

Finalmente en cuanto a la inexistencia de perjuicio a los acreedores por una posible recomposición del patrimonio de Ramos y la extensión de la quiebra a otras empresas supuestamente de Ramos, el síndico ha manifestado que si bien ha realizado un pedido de extensión de quiebra a otras personas jurídicas que pertenecerían al imputado Ramos, duda de que ello vaya a alcanzar para cubrir los créditos porque desconoce el pasivo de esas empresas, aún cuando con ello ingresen al activo distintos inmuebles, entre ellos donde funciona el secadero, que actualmente se encuentra inscripto a nombre de uno de los acreedores, y otros créditos que Ramos ha cedido para lo cual ha planteado la acción revocatoria concursal (art. 119 L.C.Q.). Por ello el perjuicio a los acreedores persiste, aún cuando los fondos sustraídos y ocultados se hubiesen volcado en mejoras al inmueble donde funciona el secadero, porque aún no se ha hecho lugar al pedido de extensión de quiebra a otras empresas de Ramos, pero además porque según el testimonio del síndico Alonso, aún cuando pudiera extenderse la quiebra a esas empresas, ello traerá aparejado no solo la incorporación de su activo sino también del pasivo de las mismas, que actualmente se desconoce.

V.3 Titularidad del patrimonio objeto de la acción

Finalmente los fondos sustraídos y ocultados integraban el patrimonio de Ramos, garantía común de los acreedores que se vio disminuida por la acción de aquel. Los defensores sostienen que los fondos girados en las cuentas bancarias pertenecen a “El Frutal”, sin embargo los cheques librados en las cuentas corrientes bancarias tanto de Tossetto como de Vera, fueron confeccionados a la orden de Ramos, y endosados en forma personal por el imputado, lo cual indica que formaban parte de su patrimonio y no del patrimonio de “El Frutal”, ya que de ser así se hubiese consignado una representación o mandato en favor de dicha sociedad.

V.4 La calidad de partícipe de Ricardo Tossetto

Respecto de la intervención de Tossetto como participe necesario en el delito de Quiebra Fraudulenta (art. 176 y 45 del C.P.) que se le atribuye, se desprende del auto cuestionado por la defensa técnica, que el juez a-quo tuvo en cuenta que el mismo facilitó a Eduardo Ramos, su cuenta corriente bancaria en el Banco de La Nación, para que girase sobre la misma los fondos de su actividad comercial. En este sentido, no puede prosperar la queja, ya que Tossetto conocía que Ramos se encontraba inhibido por enfrentar un proceso concursal, y que además que con su acción permitía que el flujo de dinero proveniente de su actividad comercial quedaba invisible frente al síndico, al juez y a los acreedores de Ramos y de esa manera frustraba total o parcialmente el cobro de éstos últimos.

El hecho de que Tossetto, formulase un descargo ante la AFIP respecto a que los fondos girados en su cuenta corriente del Banco Nación pertenecían al El Frutal S.R.L. no opera como una eximente de responsabilidad, ya que conocía que Ramos se encontraba concursado y que dicha presentación no trascendería a los acreedores, por lo que los fondos continuarían invisibilizados frente a estos, al síndico y al Juez concursal.

En este sentido la simulación que diseño Ramos fue engañosa, ya que frente a su inhibición por encontrarse en concurso preventivo se valió primero de Tossetto, el cual libraba los cheques que eran endosados por Ramos hasta que la cuenta fue cerrada por el Banco Central por los numerosos cheques rechazados por falta de fondos y luego a partir del año 2009 lo hizo de idéntica manera a través de la cuenta corriente que abrió Vera. Es decir que se trato de una simulación fraudulenta que importó una sustracción y ocultamiento de bienes para los terceros –síndico, juez y acreedores- diseñada por Ramos y a la que Tossetto prestó acuerdo, pero dado la calidad del sujeto activo del tipo penal, no puede ser considerado coautor, pero sí partícipe necesario, ya que ese aporte resultó esencial para la maniobra fraudulenta. Ahora bien el informe del síndico dando explicaciones ante el juez del concurso (art. 160, 161, siguientes y concordantes de la ley 24.522) no permite equilibrar los elementos de cargo con los de descargo como pretende la defensa. Por el contrario del mismo surgen los mismos datos probatorios que ha dado en su declaración testimonial en cuanto a que los cheques librados en la cuenta corriente de titularidad de Tossetto y endosados por Ramos, no representó un giro comercial propio de Tossetto, ni de Vera, sino del fallido –Ramos-, que al no poder operar financiera o bancariamente utilizaba otras personas, lo cual no es normal, ni habitual en otras palabras que Ramos se valía de presta nombres para desarrollar su actividad industrial y comercial en su beneficio, que la mercadería que se exportaba era de Ramos y que frente al rechazo aportó los fondos para su rescate y devolución al Banco girado, con lo cual lo que acredita el mismo es la autoría de Ramos en el diseño de las maniobras fraudulentas y el aporte de Tosseto en las mismas.

En conclusión las maniobras de disimulación de activos que realizó Ramos con el aporte de Tossetto que le facilitó su cuenta, permitió ocultar la verdadera identidad del titular de esos fondos, y de esa forma permitió que se disminuyera el aservo patrimonial, garantía para la satisfacción de los créditos por parte de los acreedores que nuclean la masa de la quiebra.

VI. La prescripción:

Que respecto a la prescripción de la acción penal, el defensor de Ramos en su escrito de expresión de agravios refiere que la acción se encuentra prescripta dado que la sentencia de quiebra tiene fecha 10 de mayo de 2010 y los hechos que se le atribuyen son de los años 2007 y 2008, lo que conlleva inexorablemente a la prescripción de la acción penal.

Que se advierte que este Tribunal podría adentrarse en el planteo de fondo, pero en aras de garantizarle al encartado la posibilidad de recurrir la decisión tornando efectivo el doble conforme al que tiene derecho según los art. 8.2 h) de la C.A.D.H. y 14.5 P.I.D.C.YP. consideramos que es necesario que dicho planteo sea interpuesto y resuelto por el inferior donde tramita la causa original, para que con la actualización de antecedentes resuelva lo que corresponde al encartado.

Por las razones expuestas y lo dispuesto por los Artículos 466 a 473 del Código Procesal Penal (Ley 6730), y demás normas concordantes, el Tribunal Penal de Menores en Pleno;

RESUELVE:

1°) NO HACER LUGAR a los recursos de apelación articulado a fs. 832 y 835, por los defensores de los imputados Tossetto y Ramos, y en su consecuencia CONFIRMAR EL AUTO DE PROCESAMIENTO de fs. 807/818., en cuanto ordena el Procesamiento de EDUARDO MANUEL RAMOS BLANQUEZ como autor del delito de quiebra fraudulenta a los términos del art. 176 inc. 2° y 3° del Cód. Penal y de ROBERTO OCTAVIO TOSSETTO DE LA TORRE como cómplice necesario del delito de quiebra fraudulenta a los términos del art. 176 inc. 2° y 3° en función del art. 45 del Cód. Penal.

NOTIFIQUESE Y BAJEN.-

