Según dio cuenta el Instituto Nacional de Prevención Sísmica que a las 23:34,23 de la víspera se produjo un movimiento telúrico de magnitud 6.1 en el Oceano Pacífico, situando el epicentro a 335 km al oeste de San Juan, 340 km al NO de Mendoza y 71 km al NO de Los Vilos. El sismo no pasó inadvertido en los edificios de la capital mendocina.

Me gusta: Me gusta Cargando...

Comentar

comentarios