Se viene el Desafío del Diamante

El Desafío del Diamante, es una carrera de Aventura, de disciplinas no convencionales, con inicio en el Embalse Los Reyunos y culminación en el Parque Hipólito Irigoyen, en la ciudad de San Rafael, Mendoza.

Las pruebas combinadas de aventura, son la expresión máxima de la entrega, de la estrategia, del esfuerzo, de las ganas de aventurarse y llegar a la meta, como único objetivo principal. Esta diagramado con una combinación de disciplinas de aventura, con paisajes naturales únicos y que encuentran por tales características el formato de una carrera de aproximadamente 55 km. de pura Aventura y Esfuerzo.

REGLAMENTO DESAFÍO DEL DIAMANTE:

LA COMPETENCIA:

DESAFIO DEL DIAMANTE es una competencia combinada no convencional por tiempo corrido a disputarse en la ciudad de San Rafael, Provincia de Mendoza, el próximo 5 de Noviembre de 2017 a las 10:00 hs. Las disciplinas de la competencia son Kayac, Mountain Bike y Pedestre, Se podrá participar en Individual y/o Posta.

Habrá un cupo de 40 individuales y 40 equipos. Las Categorías para las POSTAS, serán CABALLEROS A – CABALLEROS B – MIXTOS

CATEGORÍAS: INDIVIDUALES

CAT INDIV. EDAD

SUB 17 VARONES Hasta 17 años

VA 18 a 29 años

VB 30 a 39 años

VC 40 a 49 años

VD 50 a 59 años

VE + de 60 años

SUB 17 DAMAS Hasta 17 años

DA 18 a 34 años

DB + 35 años

CATEGORÍA POSTAS

POSTA EDAD

MIXTOS LIBRE Mínimo una integrante mujer

VARONES A Corredores hasta 40 años c/participante

VARONES B Corredores hasta 50 años c/participante

A PARTIR DEL 1 OCTUBRE DE 2017:

INDIVIDUAL: $ 600

POSTA: $ 1000

A PARTIR DEL 25 DE OCTUBRE DE 2017:

INDIVIDUAL: $ 800

POSTA: $ 1300

Cada inscripto recibirá la pechera y EL CHIP que deberán usar durante todo el recorrido y una remera de obsequio de la competencia. En las postas, el CHIP, DEBERÁ SER PASADO EN LAS POSTAS, COMO TESTIMONIO. El mismo, será con un sistema de abrojo. Largaran en primer lugar los individuales y posteriormente con una diferencia de 10 minutos los participantes en POSTAS.

INDUMENTARIA

Los participantes deberán estar uniformados con la pechera que entregará la organización en todo momento, desde que se larga, hasta la meta. Toda indumentaria que utilicen por arriba de la cintura, deberá estar por debajo de la pechera, con excepción de la etapa de kayak, que podrá llevarse debajo del chaleco salvavidas.

1. DISCIPLINAS DESAFIO DEL DIAMANTE

INDIVIDUAL y POSTA

KAYAC 8 KMS

MTB 30 KMS

TROTE 8 KMS

2. KAYAC.

Se remará en el lago Los Reyunos. El oleaje del lago depende del viento. Transitarán por un circuito demarcado por boyas. El kayak podrá ser de libre elección en la TODAS LAS CATEGORÍAS, tanto POSTAS como INDIVIDUALES, (K 1). El participante de la disciplina Kayac, no podrá llevar la pechera de otro equipo.

Es obligatorio el uso de:

• Chaleco salvavidas

• Elementos flotantes

• El kayak deberá tener al menos un cabo de rescate en uno de sus extremos.

• La largada será desde el agua.

• El no pasar por alguna de las boyas implicará la descalificación o recarga en tiempo del equipo, que se sumará al final de la carrera. Las recargas por éste punto serán de no menos de 10 (DIEZ) minutos• En caso de que algún participante, se vuelque en el lago, será remolcado hacia la costa con el fin de que pueda nuevamente seguir en carrera.

3 MOUNTAIN BIKE

• La bicicleta a usar deberá ser del tipo MTB, con libre relación de plato/piñón.

• El uso del casco protector es obligatorio.

• Está permitido el uso de trabas.

• Deberá recorrer el circuito marcado por cintas.

• El recorrido será de 30 kms aproximados, y con variedad de terrenos, debiendo transitar por senderos de montaña, medanos, huellas, etc.

• NO ESTA PERMITIDO EL CAMBIO DE BICICLETA. (el participante, quedara excluido de la carrera)

4 PEDESTRE

• El Recorrido será desde donde dejaran la MTB, por la Ciclovía, hasta el parque Hipólito Irigoyen.

PREMIOS:

Trofeos hasta el tercero de cada categoría, medallas de finalización a todos los participantes que crucen la meta, obsequios de empresas auspiciantes.

PARTICIPANTES

Los equipos estarán integrados por 3 participantes o menos, pudiendo un mismo participante realizar una o más disciplinas, dentro de su equipo o de otro, pero no dos disciplinas simultaneas.

Cada participante se inscribe bajo su exclusiva responsabilidad. Es el único que juzga sobre la conveniencia de lanzarse en la competencia y proseguirla.

Todos los participantes que se inscriben en el DESAFIO DEL DIAMANTE, lo hacen con el conocimiento de los riesgos que el desarrollo de la competencia puede llevarlo a enfrentar.

Descargan de antemano a la Organización de toda responsabilidad penal o civil en caso de accidente corporal o material que pueda producirse antes, durante y después de la competencia.

Debido a que el DESAFIO DEL DIAMANTE, es una prueba no convencional, y que puede tener variables en relación a aspectos reglamentarios, La Organización, se reserva el derecho de modificar las presentes reglas, ante situaciones no presentes en el reglamento 2017 y sus modificatorias.

La Organización del DESAFIO DEL DIAMANTE, se reserva el derecho de admisión de corredores para la presente edición.