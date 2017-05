El viernes 5 de mayo, a partir de las 16, en Multiespacio Vecchia Terra, se llevará a cabo el Seminario Taller “Inclusión de Personas con Síndrome de Down”, organizado por DOWNARTE, con la participación de ASDRA (Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina), el auspicio del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes de Mendoza, y cuenta el apoyo de la Diputada María José Sanz y la Concejal Gisela Caballero, y sus respectivos equipos de trabajo.

Este seminario taller, declarado de Interés Comunitario, Social y Educativo por el Concejo Deliberante de San Rafael, y de Interés Legislativo por la Cámara de Diputados de Mendoza, tiene por objetivo el de promover la más amplia y efectiva inclusión de las personas con síndrome de Down en todos los ámbitos de la sociedad.

Las disertaciones estarán a cargo de miembros de ASDRA (padres, familiares y personas con Síndrome Down que narrarán sus experiencias), y del Dr Eduardo Moreno Vivot, Pediatra y Neonatólogo, especialista en Síndrome de Down.

Sobre ASDRA

ASDRA es una asociación civil sin fines de lucro y de bien público que trabaja junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente; y promueven el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina en 2008.

Fue creada en 1988, en Buenos Aires, y está integrada por un grupo de padres de niños con Síndrome Down, reconociendo a la familia como eje y núcleo central de las acciones positivas que tienden al desarrollo de las personas con este Síndrome, convencidos que se puede mejorar la calidad de vida de sus hijos.

Sus objetivos son los de brindar contención, información y capacitación a los padres y familiares de personas con síndrome de Down; informar y capacitar a los profesionales, a las empresas e instituciones y a todos los sectores de la sociedad, y persuadir a las autoridades gubernamentales a fin de que implementen políticas públicas que aseguren el ejercicio de los derechos de las personas con síndrome de Down, promueven la inclusión familiar, escolar, laboral y social, la equiparación de oportunidades, la promoción de la dignidad humana y el derecho a autodeterminación de las personas con Síndrome de Down, en la convicción que estas personas pueden hacer las mismas cosas que hacen otras, con la única diferencia que les toma un poco más de tiempo aprenderlas.

ASDRA además brinda contención afectiva e información veraz y actualizada a los padres y familiares.