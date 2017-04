“Sería un golpe para mí que esto haya sido ordenado por el gobernador”

El intendente Emir Félix lo dijo esta noche en el Noticiero de Canal 6. Así se referió a la no presencia de los ediles radicales durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante. Pidió al gobierno provincial que no avale esta maniobra y llamó al diálogo con los opositores.

Tras el desaire del bloque de la UCR al discurso de Emir Félix, el intendente habló sobre el tema en el noticiero nocturno de Canal 6 e instó al gobierno provincial a no avalar el faltazo de los concejales opositores.

“Yo espero de corazón que los funcionarios del Ejecutivo provincial no hayan avalado este daño institucional que se ha provocado hoy en día, no me lo merezco yo, ni tampoco mi partido, porque hemos colaborado con el gobierno de Alfredo Cornejo”, dijo el jefe comunal.

Además, “escuché al presidente del bloque de la UCR que ha recibido instrucciones partidarias y sería un golpe para mí sentir que esto hubiera sido ordenado por algún ministro o por el gobernador, que no creo que haya sido así. Espero que esto se aclare para saber quién apañó esta postura”.

Consideró que el control de una comisión en el Concejo “no era para dejar plantado a todo San Rafael ni para impedir que yo rindiera cuentas, no era un motivo valedero importante”.

Félix llamó a mantener el diálogo entre oficialismo y oposición: “soy un intendente que está todo el día en la Municipalidad para recibirlos, y si tengo que hacer un viaje tengo abierto el celular hasta cualquier hora de la noche, estoy disponible para ello, soy un tipo de diálogo y entiendo el consenso y las reglas de la política, se lo he demostrado al gobernador”.

Consideró que “desde ningún lado de la dirigencia política se puede seguir inyectando el mensaje de odio y permanente desconfianza. Estar quebrando la sociedad de esta manera es un deterioro que se le hace a la democracia, esto ya no es una grieta, sino un precipicio”.

