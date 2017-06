Sin consecuencias para el Pato Silva y Josito Di Palma

Juan Manuel Silva protagonizó un fuerte despiste en la clasificación del Turismo Carretera realizada en el autódromo de Posadas. El “Pato” siguió de largo en la primera curva, una vez que había transitado por la recta principal del trazado misionero.

“Me pasé en la frenada, para mi me pasé, no estaba sucia la pista”, reconoció el chaqueño. El piloto de Ford manifestó que “fue un susto, pero las medidas de seguridad respondieron muy bien. Después me sorprendió que Josito también se despistó ahí”.

Por detrás de Silva se despistó Josito Di Palma quien también admitió la equivocación. “Tal vez algo había en la pista, en principio fue un error mio”, afirmó el de Torino.