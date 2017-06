Télam confirma el cierre del área publicidad

El Sindicato de Trabajadores de Prensa (SITRAPREN), Personería Gremial N°1880, advierte a todos los compañeros de la Agencia Télam S.E., que el Directorio confirmó hoy el cierre del área publicitaria a través de la Gerencia de Recursos Humanos, quien informó -vía Intranet y las carteleras en las instalaciones del edificio- que “Ante la informatización del sistema publicitario, se ha resuelto la reubicación del personal que a partir de estos cambios se vea afectado en sus tareas habituales”. Con esta confirmación, las autoridades demuestran que el SITRAPREN tenía razón cuando desde enero de 2016 advertía sobre la preparación del camino que llevaría a este final. Hoy recordamos, por ejemplo, que en septiembre realizábamos “retención de tareas por el VACIAMIENTO Y DESGUACE DEL AREA PUBLICITARIA DE LA AGENCIA”, indicando que “La empresa no garantizaba la fuente de trabajo ni las funciones de todos los empleados de la Agencia, tras el decreto 978/2016 que desregulaba la pauta publicitaria del Estado.” Frente a nuestra posición de lucha para frenar los que se venía, el Directorio emitió un comunicado en el cual expresó: “Ante las diversas malinterpretaciones sobre el reciente decreto N° 978/2016 dictado por el Poder Ejecutivo, el directorio de la Agencia Télam aclara que no pone en peligro la función ni las fuentes de trabajo de quienes se encargan de la publicidad ni de ninguna otra área dentro de nuestra empresa […] por lo que no existe ningún elemento que permita interpretar el cese de exclusividad de Télam en la contratación de publicidad”. Y continuaba “De esta forma, queremos llevar tranquilidad a todos los trabajadores de la agencia y salir al cruce de quienes desvirtúan el sentido de una norma porque quizá sólo buscan obstaculizar el objetivo de que Télam se sanee administrativamente y vuelva a ser la gran agencia argentina de noticias”. Asimismo, no olvidamos la postura que mantenía el SIPREBA (Carla Gaudensi por la CGI Télam) quien tras reunirse con Hernán Lombardi en septiembre de 2016 manifestaba que el funcionario “se comprometió a sostener la plena estabilidad de todos los trabajadores de los medios públicos, sea cual fuere su forma de contratación…”. Hoy, en la confirmación del Directorio agregan “para la reasignación de funciones, la Gerencia de Recursos Humanos entrevistará a los trabajadores afectados para actualizar su perfil laboral”. En este sentido, el SITRAPREN solicita a los compañeros que mientras no haya un horizonte claro no se presten a ninguna convocatoria por parte de la empresa, ya que ese es el llamado del verdugo al condenado para subir al patíbulo. No aceptaremos proposiciones alocadas, porque sabemos que después de octubre la carroza se convertirá en calabaza, porque el achicamiento será en todo el Estado. Hoy demostraron que no era campaña del miedo, era verdad. Cabe señalar, que el traslado a cualquier otro organismo estatal (el cual luego también sufrirá recortes) significa la pérdida de todos los beneficios que marcan nuestros Estatutos Profesionales, el Convenio Colectivo 301/75, el porcentaje de antigüedad (2,5%), la jornada laboral (6 y ½ horas), entre otros. Por ello, más que nunca mantenemos el estado de Alerta y Movilización, mientras se analizan los pasos a seguir. Comisión Directiva Sitrapren