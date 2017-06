Todavía no arrancaron las obras en la Ruta 35

Aunque Mac Allister había anunciado el comienzo de los trabajos “por administración” del alteo en el sector inundado, desde la Provincia dicen que se trata de “otra promesa incumplida” porque este viernes no hubo ningún trabajo.

El Gobierno provincial salió a denunciar públicamente “otra promesa incumplida” de Nación, porque este viernes no empezaron los trabajos de alteo de la Ruta 35, entre Winifreda y Eduardo Castex.

El anuncio, llamativamente, lo había hecho el secretario de Deportes de la Nación, Carlos Mac Allister, quien había adelantado que la obra se haría “por administración” a través de Vialidad Nacional. Sin anunciarlo, se dio por hecho que habían sacado a la empesa Arvial -a la que originalmente le habían adjudicado los trabajos- después que uno de sus responsables pusiera en duda el proyecto diseñado en el pliego original.

“El Gobierno nacional sigue sin solucionar el corte de la ruta nacional 35 entre Winifreda y Eduardo Castex. Mac Allister había asegurado que este viernes, con máquinas de Vialidad Nacional, dicho organismo pondría manos a la obra para continuar con las tareas que estaba realizando la firma Arvial SA, que tenía un plazo de 45 días para cubrir los tan sólo 800 metros de pavimento que se encuentran bajo agua”, apuntaron desde Provincia .

El arquitecto Miguel Alderete objetó que el tramo diseñado era demasiado angosto, sin guardarraíl ni alcantarillas e inseguro para el tránsito. Eso derivó en el castigo a la empresa, a la que le dieron de baja el contrato.

Mac Allister dijo que las obras se harían con máquinas de VN y que fueron secuestradas al empresario Lázaro Báez. Según el Gobierno provincial, esos dichos son una contradicción porque “desde el Distrito 21 (el que alcanza a La Pampa) se argumentó en reiteradas ocasiones que no había máquinas disponibles para encarar las tareas”.

“Este viernes, la realidad lo desmintió (a Mac Allister), y lo único que se observó en el lugar son los montículos de tierra que, encima, llevó Arvial para comenzar las tareas viniendo desde Eduardo Castex. A contramano, el Gobierno Provincial dio a conocer en los últimos días que se encuentra avanzada en más de un 50 por ciento el alteo de 1500 metros entre Arata y Caleufú”, cerró el informe oficial de la Provincia, que fue acompañado por fotos tomadas durante esta misma jornada.

Fuente:www.eldiariodelapampa.com.ar