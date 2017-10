Todavía quedan seres buenos

Mientras los medios electrónicos te atosigan con la publicidad de campaña frente a las próximas elecciones, cada candidato diciendo que es mejor que el otro, que no debemos olvidar, que miremos como estamos, que van a hacer tal o cual cosa cuando lleguen. Para los comunes mortales que no somos candidatos y otros habitantes que se ocupan de cuestiones muy solidarias viajan casi cientos de kilómetros para salvar la vida de dos perritos, transcurre otro mundo…el real…! el de la ayuda, de la solidaridad, el acompañamiento para hacerte una vida mejor y en realidad esa es la gente que necesitamos. Una verdadera lástima que no son candidatas para votarlas y en verdad si que cambiaría todo, por que ninguna vive del estado, ni es ñoqui de el.Tampoco nos quieren hacer creer que trabajan para el bien común, lo hacen…!

Las redes sociales publicaban en la víspera la situación de dos animalitos en estado de abandono en la zona del Divisadero de las Águilas, que solo tenían el agua que alguno de los que a diario circulan por la ruta se apiadó de ellos y les dejó quizá la que llevaba para el viaje. Pero cuando hay solidaridad, siempre hay esperanza.

Al advertir esta situación dos amigas, Victoria Gómez Y Silvina Mica Coy, no dudaron y emprendieron la marcha para rescatarlos y cuando llegaron se dieron cuenta que hacía días que no comían y que también tenían sed, con el agravante que uno estaba quebrado y su herida se había infectado con bichos que pululan en búsqueda de sangre fresca. Los pobres animalitos en ese lugar solo podían esperar la muerte.

Victoria y Silvina arribaron al lugar y como siempre se volvieron con los perritos en muy mal estado de salud, con la ayuda de otra amiga -Sandra- que se hizo cargo de los gastos, fueron a la Veterinaria II y los hermosos perritos se están reponiendo, para que en breve sean adoptados por alguién que realmente les de el amor que ellos sin pedir nada a cambio te lo dan moviendo la cola, haciendo un juguete, sin pedir nada a cambio, lo hacen como un agradecimiento a quien los cuida, los alimenta.

Dentro del relato que hace Silvina, cuenta “Los fuimos a buscar con Victoria Gómez a los perritos en la ruta, camino a San Carlos, encontramos a uno en la ruta y corrió hasta abajo de un puente. Nos llevó a donde estaba su hermano quebrado para que lo salvemos”.

Cuantas historias como estas nos hacen falta a los seres humanos, para que nos demos cuenta y en verdad CAMBIEMOS, por que en los animales hay vida, y los seres humanos no tenemos ningún derecho para quitarsela.

