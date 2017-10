Trasladaron un féretro con demasiado circo

En lo que sería una “Desaparición forzada” y “Aparición forzada” transcurre el caso del artesano desaparecido en el Sur. Actualmente, desaparecido por que oficialmente no es Santiago Maldonado, ya que los peritos no lo han determinado, pero es un secreto a voces. ¿Tendrá algo que ver que hay elecciones legislativas el 22 de octubre..?

Trasladaron el cuerpo encontrado en Chubut a la morgue de Capital Federal con una comitiva y custodia, con la atención total de la prensa, es de no creer, todos hablan que los gendarmes, lo hicieron desaparecer y ellos mismos custodian un cuerpo. ¿había necesidad de tanto circo? … no hubiera sido mejor utilizar un helicóptero, cargar el feretro a bordo, el perito de parte, el juez, el fiscal y un custodio filmando el procedimiento y no hacer semejante circo para llevarlo ha hacer la autopsia al Cuerpo Médico Forense.

Una camioneta de Bomberos de la Ciudad, color rojo, escoltada por motos de la Policía, partió con el cadáver hacia la morgue judicial ubicada en Viamonte y Junín. La autopsia estará a cargo de los peritos del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia junto a dos integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, el especialista en antropología forense Carlos Somigliana y el médico forense Luis Bosio, y el perito papiloscópico de la Prefectura Naval Argentina Pedro Salas. La intervención del Equipo Argentino de Antropología Forense fue un pedido que hizo la fiscal Silvina Avila para “resguardar la cadena de custodia y reasegurar las medidas”.

