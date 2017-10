Vergara Martínez: “no tengo plata para tirar”

El Intendente de Malargüe, Jorge Vergara Martínez explicó por qué incorporó personal en su gestión, siendo que en campaña dijo que la municipalidad de Malargüe estaba colapsada. “Cuando yo asumí, habían 180 personas que estaban con planes de ayuda que ganaban 1500 ó 2500 pesos, a esa gente la pase a la planta de personal. Hay gente que llevaba 20 años trabajando así, era como una explotación de esclavos, esa gente paso a la planta de contratados, hoy tienen una mutual, un seguro de riesgo de trabajo, un seguro de vida”, dijo Vergara, continuó sobre ese tema diciendo: “ hay gente que hemos tenido que socorrer por la necesidad social, acá no se incorporó a nadie por ser político, ni porque era radical, era gente con extrema necesidad padres o madres de familia, controlados por acción social .Yo dije en la campaña que no iba a tomar medidas. Para mi hubiera sido muy fácil hacer un decreto y dejar 800 personas en la calle, prefiero perder las elecciones antes de dejar una familia sin comer”.

Consultado por las acciones ATE antes de las elecciones declaró: “ATE a manejado políticamente las cosas, pero en democracias todos tienen libertad y todos tienen derecho. Yo creo que estuvo mal y está mal que un gremio se meta en las campañas políticas, es como si los políticos nos metiéramos en los gremios, yo creo que ellos tienen que manejar la defensa del personal, nosotros hemos cumplido lo que no se cumplió en la otra gestión, por ejemplo la entrega de ropa, me reclamaban 2015 y 2014, ustedes creen que yo puedo pagar eso?, a parte de toda la deuda que dejaron?, la ropa del 2014 también?, a gente que no conocí ni vi nunca? Si yo entré en el 2016”.

Hizo referencia el intendente: “no, no, no…no tengo plata para tirar, tengo la plata que necesito para pargarle a los proveedores y al personal todos los meses religiosamente como les pagamos, no para farrear”.

Haciendo hincapié en lo que la mayoría critica de los gobiernos a nivel Nacional, provincial y local, el intendente remarcó la diferencia que existe entre su gobierno y el que se fue, analizando que perdió habiendo hecho las cosas bien.

Vergara denunció que en la anterior campaña desde el Municipio se alquilaron 16 camionetas mientras que en su gestión no se ha alquilado ni una sola, para la campaña, ni dejó que se utilice combustible del municipio para eso. “Acá, hay que hacer una diferencia entre los que gobernamos para el pueblo y los que gobiernan por los intereses personales”, criticó.

“Si yo hubiese querido, tiraba manteca al techo y ganaba las elecciones. Yo creo estar actuando con toda responsabilidad por mandato del pueblo y me quedan dos años y lo voy a tratar de cumplir a rajatabla”, remarcó Vergara.

Fuente: fmeolica.net/Stella Maris López/ La Mañana sin Fin

