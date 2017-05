Video: un colombiano defendió a dos argentinas en Chile y lo atropellaron

Un joven defendió a dos mujeres argentinas en un shopping chileno y fue arrollado por un taxista.

Daniel Márquez, ciudadano colombiano de 18 años que vive en Chile y que estaba sacando fotografías la tarde de este sábado afuera del Costanera Center fue protagonista de una imagen de impacta. Un taxista casi lo atropelló por defender a dos mujeres argentinas que pidieron auxilio porque el sujeto se iba con sus valijas.

“Ellas lo recriminaban, le decían que les devolviera las valijas. Luego, el taxista aceleró y las arrastró por casi un metro”, contó Daniel al diario Las Últimas Noticias.

“Le golpeé el vidrio de la parte frontal del auto para que se detuviera. Las argentinas seguían reclamando. Y él echó a andar el auto. Mi novia, que estaba a mi izquierda, alcanzó a moverse. Yo no alcancé a salirme porque estaba al medio. El auto fue directo hacia mí y salté al capó, si no, me hubiera pasado por encima. Fue todo muy rápido y me salvó el instinto de supervivencia”, relató.

Una mujer que pasaba por el sector filmó el momento en el que el taxi aceleró y avanzó a toda prisa con Daniel arriba. Según Márquez, la maniobra que lo salvó fue que se apoyó en sus manos para amortiguar el golpe.

“Caí sobre las manos, que me quedaron súper rojas. De lo contrario, por el impacto de la caída me hubiera pegado en la cabeza. Los primeros 15 minutos no me dolía nada, pero después me ardía la muñeca, la mano, el muslo derecho y la cadera”, indicó..

“Quise ayudarlas solamente. Primero me aseguré que no fuera un mal entendido. De otra forma, hubiera intervenido el tipo las sigue arrastrando. Luego, ellas me contaron que les robaron sus documentos en el Costanera Center y tomaron un taxi para ir a poner la denuncia. Cuando se bajaron, el taxista les cobró $16.000 por una carrera que no superaba los $4.000. Y más encima, se arrancó con sus maletas. Ellas hicieron la denuncia y volvieron al centro comercial a increpar al conductor. Y allí estaba un hombre igual, pero al parecer no era el conductor”, indicó.

Según la Policía “era un hermano gemelo, luego dieron con el conductor lo detuvieron y recuperaron las valijas y se las devolvieron a las argentinas, posteriormente el hombre recuperó la libertad”.

