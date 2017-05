Vino mendocino encabeza el “top 100” del reporte argentino de Tim Atkin

Se trata del “Teho Malbec Tomal Vineyard 2014“. Diario La Nación anticipó el “Informe Argentina 2017” del famoso crítico inglés que será presentado el lunes en la embajada argentina en Londres, en un evento que incluirá una degustación de los 100 mejores vinos, del que participará sommeliers, importadores y periodistas. Recomiendan degustar los malbec de San Rafael.

Master of Wine, periodista de Imbibe y The World of Fine Wine, entre otros medios, y uno de los influencers del vino más sólidos y relevantes, Tim Atkin recorrió distintas regiones vitivinícolas del país a principios de año invitado por Wines of Argentina. Este viernes diario La Nación anticipó el “Top 100” que se dará a conocer el próximo lunes con los mejores vinos del país contenidos en su “Informe Argentina 2017”.

“El mundo ama el malbec y, con algunas muy pocas excepciones, es lo que mejor hace la Argentina, ya sea en blends o en varietales -explica Atkin-. Lo que es realmente excitante es que muchos de los malbecs top tienen un sentido real del lugar. Sólo hay que degustar una selección de malbecs de Cafayate, San Rafael, Río Negro, Vistalba, Agrelo, Perdriel, La Consulta, Paraje Altamira, San Pablo, Chacayes, Vista Flores y Gualtallary. Hay diferencias estilísticas entre productores, por supuesto, pero cada vez resultan más claras las diferencias relacionadas con el suelo, el clima y la altitud. Argentina se está volviendo cada vez más como la Borgoña en sus vinos top, y menos y menos como Burdeos o el Valle de Napa”.

Más allá del malbec, reveló que”las tendencias más grandes que veo (y aprecio) son la reducción de la cantidad de madera nueva, la cosecha más temprana y una mayor comprensión del balance.

También destacó el cada vez mayor número de blends, tanto tintos como blancos, el renacer del semillón, la mejora en los vinos espumosos, y el desarrollo (y en algunos casos el redescubrimiento) de nuevos terroirs en lugares como Chapadmalal, Barreal, Altura Máxima and Uspallata. Los argentinos están empujando los límites de sus vinos, tanto en forma geográfica como metafórica”.

A continuación, va el top 100 de Tim Atkin que será presentado el lunes en la embajada argentina en Londres, en un evento que incluirá una degustación de los 100 mejores vinos, del que participará sommeliers, importadores y periodistas.

98 pts. Teho Malbec Tomal Vineyard 2014

98 pts. Zuccardi Finca Piedra Infinita Malbec 2014

97 pts. Achával Ferrer Finca Altamira Malbec 2014

97 pts. Altos Las Hormigas Malbec Appellation Gualtallary Piedras 2016

97 pts. Catena Zapata White Bones Chardonnay 2014

97 pts. Colomé Altura Máxima Malbec 2014

97 pts. Mendel Finca Remota Malbec 2014

97 pts. Noemía Malbec 2015

97 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Ambrosía 2013

97 pts. Zuccardi Aluvional Gualtallary Malbec 2014

96 pts. Achával Ferrer Finca Bella Vista Malbec 2014

96 pts. Altos Las Hormigas Malbec Appellation Altamira 2015

96 pts. El Enemigo Cabernet Franc 2014

96 pts. Zaha El Corte Toko Vineyard 2014

96 pts. Zaha Malbec Toko Vineyard 2014

96 pts. Catena Zapata Mundus Bacillus Terrae Malbec 2014

96 pts. Catena Zapata Riverstones Vineyard Malbec 2014

96 pts. Nicolás Catena Zapata 2013

96 pts. Chacra Sin Azufre Pinot Noir 2016

96 pts. Cheval des Andes 2014

96 pts. La Mascota Big Bat Cabernet Sauvignon 2014

96 pts. PerSe Volare de Flor S/N

96 pts. PerSe La Craie 2015

96 pts. Piedra Negra Gran Lurton 2016

96 pts. Puramun Chardonnay Reserva 2016

96 pts. Pyros Special Blend 2013

96 pts. Riglos Gran Malbec 2014

96 pts. Rutini Antologia XLIV Merlot 2014

96 pts. Salentein Single Vineyard Chardonnay Plot No. 2 2014

96 pts. Tinto Negro 1955 Vineyard 2014

96 pts. Tinto Negro Finca La Escuela Malbec 2014

96 pts. Tinto Negro La Escuela Vineyard La Piedra Malbec 2014

96 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Coletto 2013

96 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Las Piedras 2013

96 pts. Trapiche Terroir Series Single Vineyard Malbec Finca Orellana 2013

96 pts. Uspallata Estate Malbec 2015

96 pts. Zuccardi Aluvional Malbec Altamira 2014

96 pts. Zuccardi Polígonos del Valle de Uco Cabernet Franc 2016

95 pts. Alto 2014

95 pts. Aniello Trousseau 2015

95 pts. Blanchard y Lurton 2016

95 pts. Gran Enemigo 2013

95 pts. Gran Enemigo Single Vineyard Cabernet Franc 2013

95 pts. Vistalba Corte A 2014

95 pts. Vistalba Progenie I Extra Brut S/A

95 pts. Bressia Conjuro 2013

95 pts. Bressia Lágrima Canela 2016

95 pts. Buscado Vivo o Muerto La Verdad 2014

95 pts. Cadus Single Vineyard Viña Vida Malbec 2014

95 pts. Caro 2014

95 pts. Catena Zapata Fortuna Terrae Malbec 2014

95 pts. Chacra Treinta y Dos Pinot Noir 2015

95 pts. Ayni Malbec 2015

95 pts. Colomé Auténtico Malbec 2015

95 pts. Cuarto Dominio 2014

95 pts. De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Corte 2014

95 pts. De Angeles Viña 1924 Single Vineyard Gran Malbec 2014

95 pts. Dominio del Plata White Blend 2016

95 pts. Doña Paula Alluvia Parcel Bush Vines Malbec 2013

95 pts. Doña Paula Los Indios Parcel Malbec 2013

95 pts. El Esteco Old Vines 1945 Torrontés 2016

95 pts. Laborum Single Vineyard Malbec Altos Los Cardones 2016

95 pts. Fabre Montmayou Grand Vin 2014

95 pts. Dedicado Chardonnay 2016

95 pts. Antisynthesis Field Blend 2016

95 pts. Finca Ferrer Block A1 Pinot Noir 2015

95 pts. Saltimbanco Sauvignon Blanc 2015

95 pts. Gran Mascota Cabernet Sauvignon 2014

95 pts. La Mascota Unánime 2014

95 pts. Luca Malbec 2015

95 pts. Luca Nico by Luca High G Lot Pinot Noir 2014

95 pts. Lupa Malbec 2015

95 pts. Matervini Antes Andes Malbec 2015

95 pts. Mendel Semillon 2016

95 pts. Noemía J Alberto Malbec 2015

95 pts. Norton Perdriel Vineyard Selection 2012

95 pts. Norton Privada Malbec 2014

95 pts. PerSe Iubileus Malbec 2015

95 pts. Piedra Negra Chacayes 2014

95 pts. Pulenta Estate Gran Cabernet Franc 2013

95 pts. Pulenta Estate Gran Corte 2013

95 pts. Pulenta Estate Single Vineyard Finca Don Antonio Malbec 2014

95 pts. Pyros Single Vineyard Block 4 Malbec 2014

95 pts. Riccitelli Wines Old Vines Semillon 2016

95 pts. Riglos Gran Cabernet Franc 2015

95 pts. Riglos Gran Corte 2014

95 pts. Salentein Single Vineyard Pinot Noir Plot No. 1 2015

95 pts. Super Uco 2013

95 pts. Terrazas de los Andes Single Parcel Los Castaños Malbec 2012

95 pts. Tinto Negro La Escuela Vineyard La Grava Malbec 2014

95 pts. Trapiche Iscay 2012

95 pts. Tres 14 Imperfecto 2014

95 pts. Ver Sacrum Irreplicable Placebo 2013

95 pts. Viña Cobos Chañares Vineyard Malbec 2014

95 pts. Cavas de Weinert Gran Vino 2007

95 pts. Emma Zuccardi Bonarda 2015

95 pts. Zuccardi Fossil Chardonnay 2016

95 pts. José Zuccardi 2013

95 pts. Zuccardi Polígonos del Valle de Uco Malbec 2015

95 pts. Tito Zuccardi 201

Fuente: La Nación

