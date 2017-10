Vuelve a operar en Mendoza la mayor fábrica de ferroaleaciones

La mayor fábrica de ferroaleaciones de Mendoza, Globe Metales, volverá a prender sus hornos y recuperará la ocupación plena, luego de frenar casi completamente sus actividades.

La empresa de metalmecánica se había visto forzada a disminuir su producción por las subas de las tarifas eléctricas, pero la situación cambió a partir de la aplicación de un precio diferencial para consumidores electrointensivos.

A través una resolución conjunta, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía y Minería de la Nación reconocieron a Globe Metales como un Gran Usuario Mayorista (GUMA), categoría que da a la empresa el beneficio de pagar un valor más bajo por el uso de la electricidad.

El impacto de los costos

Norberto Ruiz y Blanco, gerente de Globe Metales, explicó que antes del aumento de las tarifas, la electricidad representaba el 30% de sus costos totales de producción.

“Luego de los aumentos, el servicio eléctrico pasó a representar más del 60% de nuestros costos, lo que hizo inviable mantener nuestros niveles de producción”, comentó Ruiz y Blanco.

“Por esa causa tuvimos que apagar uno de nuestros dos hornos en 2016. Como la situación no mejoraba, nos vimos obligados a apagar el segundo horno hace 15 días”, lamentó.

“En el camino hicimos muchos reclamos pero ninguno había tenido éxito hasta ahora. Fue clave la intervención del Gobierno de Mendoza en la resolución del conflicto”, apuntó el gerente de Globe Metales.

Globe Metales cuenta con dos hornos en Mendoza, para los cuales necesita a 230 empleados. En enero de 2018 alcanzará la producción plena.

Según detalló Ruiz y Blanco, hasta hace pocos días la empresa debía pagar entre U$S 75 y U$S 85 por Megawatts (MW). Ahora, a partir de la resolución que los reconoció como GUMA, pasarán a pagar U$S 18 por MW más costos, lo que dejará un precio final de U$S 35.

“Gracias a ese cambio el servicio eléctrico volvió a representar el 30% de nuestros costos y podremos volver a prender ambos hornos”, aseguró.

Un punto clave en la reactivación de Globe Metales, es que la categoría de GUMA se aplicará de forma retroactiva al 1 de mayo de 2017, lo que liberó de una deuda millonaria a la empresa.

“Desde mayo estábamos pagando el MW a U$S 18. La Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) nos lo permitía porque sabía que en realidad nos correspondía esa tarifa, pero desde el punto de vista legal nos estábamos endeudando”, indicó Ruiz y Blanco.

“Si el Gobierno nacional no nos hubiera dado el beneficio de la tarifa diferencial, hubiéramos tenido que cesar definitivamente nuestras actividades”, aseguró.

Impacto económico

La recuperación de Globe Metales tendrá un impacto mucho más allá de la propia empresa. El próximo martes se encenderá uno de los hornos, que demanda 80 puestos de trabajo y en enero de 2018 se prenderá el segundo, que ocupará a otras 150 personas.

“Tardaremos en prender el segundo horno porque necesitamos conseguir personal y capacitarlo. Pero una vez que lo activemos trabajaremos a pleno, concluyó Norberto Ruiz y Blanco.”

