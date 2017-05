Y del hambre quien se acuerda

La distribución de la riqueza es fundamental para el crecimiento de la Argentina.

Uno de los dolores mas grandes de una madre, es saber que no puede alimentar a sus hijos, que no tiene dinero para comprar comida…cualquier parecido a la realidad, es pura coincidencia…

Mientras tanto, el anterior oficialismo se reúne para hablar de la paridad de género en las listas, cuando debería poner blanco sobre negro, ante la realidad actual de muchos niños que hoy pasan hambre, mientras el arco político justicialista, no quiere detenerse a mirar las lamentables situaciones que atraviesan muchos hermanos sanrafaelinos.

Quienes son oposición si quieren en algún momento volver a ser gobierno, hoy deberían estar haciendo cumplir los derechos sociales del pueblo, en vez de reunirse en un congreso para dirimir quien ocupará alguno de los cargos que se ponen en juego en las próximas elecciones, que “alguien” lo apuntará con el dedo para ir a tal o cual lugar legislativo en la contienda electoral.

Señoras y Señoras que ahora tendrán paridad de género: en las próximas elecciones, si ustedes no han advertido, hay serios trastornos sociales por la enorme carestía de los alimentos, fundamentalmente por el incremento de los precios al consumidor de los productos más básicos.

En el pueblo se avisora alguna indignación y una protesta que todavía no se hace oir. En Argentina, la coyuntura del hambre generalizada mundialmente, no es provocada por la ausencia de alimentos, sino por el alto costo que no pueden pagar en las bocas de expendio, grandes supermercados, almacenes de barrio, etc. El porcentaje que se aplica de aumento a los alimentos no es el mismo con que se discuten las paritarias de los trabajadores. Algunos sin ser privilegiados consiguen mejores salarios que otros, indudablemente por que por sus manos, pasa el dinero que mueve al país. Otros continúan esperanzados en que sus dirigentes sindicales, dejen de arreglar para ellos, y se ocupen de los afiliados.

Sin ir más lejos y está dentro de nuestra querida Argentina, algo que no está desterrado es que en el invierno anterior vimos mediáticamente la muerte, por hambre y desnutrición de varios miembros de etnias originarias en el norte argentino ¿y qué hicimos?. Esa misma situación transcurre en menor medida en la Argentina de adentro, por ejemplo en Mendoza, no tenemos los índices de desnutrición y hambre, por que el actual gobierno, sigue de cerca la situación, y con mucho esfuerzo, viene paliando la crisis.

El hambre no es joda, la crisis golpea por distintos lados y en el campo, se padecen sufrimientos espantosos. En realidad lo único que se advierte, es que existe un sector que lo único que quiere es hacer negocios, sin importarle que le pasa al pueblo.

Se destruyen las economías regionales y el sector rural se empobrece, exactamente es la situación argentina. Se concentra la producción, se acentúa la exclusión, porque los monocultivos industriales constituyen una agricultura, sin agricultores (un tractorista por cada 500 ha. de soja alcanza). Entonces no hay empleo, aunque si trabajo, pero de muy baja rentabilidad, lo que lleva a nuestros hermanos, a agachar la cabeza y hacerlos para poder, medianamente alimentar a su familia.Cuando ello no alcanza a cubrir las necesidades, comienza otro capítulo, que al decir verdad, no nos gusta, la delincuencia, los robos, los asaltos, ¿entonces de quien es la responsabilidad de la inseguridad que atraviesa el país?. Indudablemente si explotara la necesidad de trabajadores decaería totalmente la delincuencia.

La imagen es cierta y real. Es del asentamiento de Cuadro Nacional. Solo pasaron a pedir el voto para las últimas elecciones y no volvieron más.

